Michelle Hunziker in jeans super skinny e ancora... signorina

12:16 - I jeans super skinny, da ragazzina, che esaltano le sue curve "decise" e sexy, i tacchi alti, i lunghi capelli sciolti. Michelle Hunziker, più in forma che mai è in giro a Milano per lavoro. Look primaverile e sorriso radioso. Niente Sole, niente Tomaso, ancora con il piglio da "signorina"... le nozze si allontanano e per diventare signora Trussardi c'è ancora tempo.

Il tanto annunciato matrimonio infatti non si farà entro l'estate come era previsto. Né a giugno, né a luglio: "Desideravamo sposarci in estate", ha raccontato la conduttrice a Chi. "Ma vogliamo fare un matrimonio talmente bello che posticiperemo la data". Quali siano le reali ragioni di questo slittamento non è chiaro.



Se non fosse che anche Eros Ramazzotti avrebbe serie intenzioni di portare la sua Marica Pellegrinelli all'altare entro l'estate che i due matrimoni avrebbero potuto coincidere in maniera imbarazzante. Michelle si sarebbe quindi "tolta di mezzo" per il momento, rimandando tutto a data da definirsi. Solo voci. Intanto la bionda showgirl svizzera si gode il suo status di fidanzatina. Per quello di moglie bisognerà aspettare.