Michelle Hunziker fa... la gallina!

09:42 - Michelle Hunziker mostra il suo animo comico postando su Facebook un video dove imita il verso della gallina. Cappellino bianco in testa con pon-pon peloso, un filo di trucco e tanto divertimento, la showgirl in attesa dell'abito bianco si diletta ad imitare il volatile. Per la gioia dei suoi fan che si complimentano per la sua performance. Chissà se ha conquistato così il suo bel Tomaso?

Da poco volata in Germania per presentare alla tv tedesca il suo "La grande sorpresa show", un programma dove parlerà di persone che "nella loro vita hanno fatto esperienza di cose straordinarie", Michelle in realtà ha ben altri piani per il suo immediato futuro.



La nascita di Sole ha sancito l'unione con Trussardi che la porterà all'altare la prossima estate. A disegnarle l'abito da sposa sarà proprio lui, ignorando la tradizione che vuole lo sposo all'oscuro di tutto. Michelle però non si formalizza, Tomaso è l'uomo giusto, quello che le ha cambiato la vita e l'ha resa davvero felice. In quanto a lui, basta osservare come la guarda... Da bravo imprenditore ha l'occhio esperto e sa bene di avere tra le mani una "gallinella" dalle uova d'oro. Non resta che aspettare il più dolce degli happy ending.