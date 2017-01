10 settembre 2014 Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi verso il sì con Giorgio Gori e Antonio Ricci Da Tv Sorrisi e Canzoni i particolari sulle nozze del 10 0ttobre Tweet google 0 Invia ad un amico

14:11 - Antonio Ricci come testimone della sposa e Giorgio Gori, ex guru della tv e neo sindaco di Bergamo, la città che ospiterà le nozze, ad officiare il matrimonio. Tv Sorrisi e Canzoni svela alcuni particolari del giorno del sì tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi previsto per il 10 ottobre.

Sarà quindi Giorgio Gori, marito di Cristina Parodi a presiedere ed officiare la cerimonia civile, in qualità di sindaco, neo eletto, della città di Bergamo, che la Hunziker e Trussardi hanno scelto come location per le loro nozze. E al fianco della bionda showgirl svizzera non poteva mancare un altro personaggio storico della televisione, Antonio Ricci, amico di Michelle e autore dei programmi satirici “Striscia la notizia” e “Paperissima”, di cui è stata spesso conduttrice. Non ancora rivelata la lista nozze ne' i particolari sull'abito che indosserà la sposa, ma che sarà senza dubbio ampio e comodo, visto il suo pancino in lievitazione.