Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sposi il prossimo 10 ottobre

15:05 - Annunciato, rimasto sospeso, poi rimandato. Finalmente questo matrimonio ci sarà: "BOOM!!! E 'ufficiale!!Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sposeranno il prossimo 10 ottobre!!! Auguri a questa bellissima coppia!!". Lo scoop, lanciato da Verimissimotv sta facendo il giro del Web e la notizia è quella che lo showbiz aspettava da un po'.

Nozze un po' sofferte queste tra la bionda conduttrice svizzera e il rampollo di casa Trussardi. Dopo aver posticipato il grande giorno, inizialmente, previsto a giugno, per motivi legati agli impegni di lavoro di entrambi e non a causa del matrimonio di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, celebrato nello stesso periodo, come invece i più maligni hanno supposto, i pettegolezzi si sono sprecati.



E ovviamente, si è parlato di crisi di coppia. Ma tra i due di crisi non c'è nemmeno l'ombra e gli ultimi scatti dei loro baci e delle loro effusioni in vacanza ne sono la prova evidente. Adesso arriva la conferma. Michelle e Tomaso si amano più che mai e a coronare il loro amore arriva anche il fatidico "sì". Michelle si prende la sua rivincita su tutti e e su tutto e c'è da credere che questo matrimonio sarà da ricordare!