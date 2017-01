Michelle Hunziker e le sue nozze MasterChef

15:11 - Ha chiesto un giorno di permesso a "Striscia" per sposarsi, ma poi tornerà a lavorare subito. E intanto il suo pancino lievita. Michelle Hunziker si prepara, meticolosamente, al suo "sì" (il secondo) e al settimanale F svela alcuni particolari. Il vestito è assolutamente top secret ma per il banchetto nuziale ha chiamato 4 chef stellari per una competizione a colpi di cibo prelibato.

Una sorta di matrimonio MasterChef. I quattro cuochi infatti, Cracco, Antonino Cannavacciulo, Chicco Cerea e Norbert Niederkofler, come svela al magazine, si sfideranno con piatti di altissima cucina: "Mangiare è la nostra passione. Io e Tomaso ci facciamo centinaia di chilometri per mangiare bene", dice Michelle. Che intanto è al quarto mese inoltrato della sua terza gravidanza.



"Quando ho saputo che ero incinta ero a Forte dei Marmi con Tomaso e ridendo gli ho detto che avevo un ritardo e se poteva andare in farmacia a comprarmi un test di gravidanza...". E et voilà era positivo. "Per comunicarlo ho aspettato la fine del terzo mese", poi l'ha detto a tutti via Twitter, non le piacciono le esclusive su queste cose". E quando si sposerà è sicura che Antonio Ricci manderà qualcuno a Bergamo, così tutti potranno vedere quanto è bella e felice la "bionda fidanzatina d'Italia". Ex fidanzatina.