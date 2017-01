Michelle Hunziker... ciuccio in bocca

10:51 - Ciuccio in bocca e coccole a Sole. Tutta dedita alla piccola, Michelle Hunziker sembra voler evitare di "occuparsi" di Tomaso. Che, muso lungo e sguardo preoccupato, sembra più concentrato sui suoi pensieri, che sulla compagna e la bambina. E a dire al vero appare anche un po' infastidito...

Dopo un piccolo screzio a Varigotti, documentato dai fotografi di Novella 2000, che hanno immortalato i due sul balcone di casa in atteggiamenti non proprio pacifici e innamorati, tra la showgirl svizzera e il rampollo di casa Trussardi era presto tornato il sereno. Ma rientrati a Milano rieccoli beccati in un siparietto in cui non sembrano proprio "in sintonia".



Mentre Michelle ride, gioca e scherza con la piccola Sole, rubandole persino il ciuccio infatti, Tomaso resta in disparte, cupo, pensieroso e, all'apparenza, anche un po' infastidito. Che l'avvicinarsi del matrimonio di Eros Ramazzotti, ex della sua donna e Marica Pellegrinelli e lo slittamento delle sue nozze, con tutto il gossip che l'accompagna, lo stiano innervosendo un po'?