Michelle Hunziker, che look sull'aereo...privato

10:35 - Abito lungo bicolore e spacco sul lato, sorrisi, ammiccamenti e baci al boyfriend Tomaso Trussardi. Una splendida Michelle Hunziker ha partecipato al Vienna Awards for Fashion and Lifestyle. Per raggiungere la capitale austriaca la showgirl e il fidanzato hanno utilizzato un aereo privato. Paparazzi al seguito...

I fotografi l'hanno beccata mentre usciva dal portone di casa a Milano, l'hanno seguita fino alla scalo aeroportuale e l'hanno vista salire per raggiungere l'evento a Vienna. E' partita vestita di tutto punto con una mise da capogiro e un'aria allegra e innamorata. Arrivata a Vienna ha regalato foto e tempo agli ammiratori tra autografi e flash. In grandissima forma Michelle ha concesso anche un bacio al suo Tomaso davanti agli obiettivi che scattavano all'impazzata.