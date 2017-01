Michele Hunziker e Tomaso Trussardi, ma quanti baci al parco!

11:22 - Le nozze sono slittate, l'amore no. Michelle Hunziker non sposerà in estate il fidanzato Tomaso Trussardi, ma nel loro rapporto tutto prosegue a gonfie vele. Ci vorrà solo un po' più di tempo per fare le cose in grande, intanto la coppia si gode (il) Sole e se la spassa tra baci, abbracci, shopping, pranzi in famiglia e tanti flash. Persino Tomaso s'improvvisa fotoreporter al parco.

La Hunziker dal 26 marzo conduce un format sul secondo canale della tv pubblica tedesca; mentre Trussardi, oltre agli impegni nella maison, si occupa di un talent show dedicato ad aspiranti stilisti . Nel tempo libero i due si rilassano insieme. Ed ecco infatti che trascorrono una bella giornata primaverile a Milano all'aria aperta con la figlioletta e l'inseparabile barboncina.



La loro passeggiata ai Giardini di via Palestro non sfugge però all'occhio dei fotografi che li seguono passo dopo passo. La Hunziker è imperturbabile, Trussardi pare addirittura divertito dalla presenza dei paparazzi e così si improvvisa fotografo e scatta con il telefono, poi mostra gli scatti alla showgirl e i due ridono del siparietto.



Ma per far contenti tutti, arriva anche un bel bacio, tanta passione e tanto pubblico nonostante ci si trovi in una zona tranquilla tra le piante. E poi via di nuovo con la bambina nella carrozzina e il cagnolino sistemato sotto al posto della borsa per il bebè. Michelle e Tomaso sono rilassati, sorridenti e felici. In attesa del prossimo avvistamento.