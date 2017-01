Michaela Schaefer tutta nuda alla Berlinale

13:27 - Senza inibizioni la Berlinale 2014. Ad aprire la kermesse del cinema ecco una desnuda Michaela Schaeffer, la sexy modella, attrice, cantante, deejay e anche ex gieffina dalle doti non proprio sconosciute. Non è certo la prima volta, infatti, che Michaela posa nuda, il suo fisico lo ha già mostrato sulle cover di Playboy, Maxim, Fhm e in tv, ma questa volta le sue curve sono proprio un bell'argomento per il prossimo festival del cinema.

Un nastro di pellicola copre i capezzoli e le parti intime, per il resto il fisico della modella è alla luce del sole. La Schaeffer che non è nuova a queste esibizioni erotiche e così eccola per l'ennesimo volta togliersi gli abiti e provare i suoi “pezzi” forti. Se queste sono le premesse chissà cosa ci riserverà la Berlinale...