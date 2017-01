Melita Toniolo, lato B in bella mostra

12:02 - Canotta lunga quanto basta e costume striminzito giocano a favore di uno scatto "hot" che ha infiammato i follower. L'ex gieffina passeggia in spiaggia e offre un panorama a dir poco fidanzato. Chi si nasconde dietro questo lato B? Una splendida mora, sensuale e divertente e da poco di nuovo single... Melita Toniolo, in cerca dell'amore vero, sfodera al Forte tutte le sue armi di seduzione.

Archiviata la storia con Andrea Catavolo, l'ex Diavolita si è buttata a capofitto nel lavoro e, tra comparsate a Lucignolo e shooting in bikini, si concede un po' di tempo con l'amica giornalista Irene Tarantelli.



Al grido di "due ragazze un cabrio", come recita l'hashtag delle foto social scattate insieme, le due sembra si siano proprio divertite, tra canzoni cantate a squarciagola e brindisi all'amicizia, unico "vero amore" possibile. Non sono mancate, ovviamente, le foto piccanti, dove la veneta ha mostrato tutti i suoi assi nella manica. Forme prosperose e un fisico perfetto, Melita indossa microbikini che esaltano la sua splendida silhouette. La Toniolo è single ma, a giudicare dai commenti social, gli spasimanti non le mancano di certo...