Melita Toniolo esplode: bikini troppo stretto

11:05 - Sarà il bikini a fascia, sarà il seno pesante, ma il décolleté di Melita Toniolo pare proprio incontenibile. La ex Diavolita posta una foto in cui seduta con le gambe incrociate nel prato verde, indossa un due pezzi in jeans che fatica a tenere a bada le sue curve burrose.

Nelle ultime settimane Melita si è divertita a postare scatti “estivi” in cui mostra il suo fisico da pin-up stretto in due pezzi succinti che mettono in rilievo le sue forme. Dalla spiaggia al bagnasciuga passando per i prati verdi, la Toniolo è un fiorire di décolleté morbidi e strabordanti. E se la prova costume è superata pieni voti, manca ancora qualcosa per completare il quadretto delle vacanze: un uomo al suo fianco. E così cinguetta: “Voglia di coccoleeeee”.