Melita Toniolo di nuovo single... e felice?

16:14 - Bikini e prosperoso décolleté in primo piano. Melita Toniolo posta alcuni scatti di uno shooting in cui balla scatenata in un due pezzi che a stento contiene il suo seno generoso . Sembra felice la sexy ex gieffina eppure la sua love story con Andrea Catavolo potrebbe essere finita.

Il rumor si è diffuso qualche giorno fa. Il comico, conosciuto durante la registrazione del programma Metropolis e con cui Melita stava insieme ormai da quasi un anno, sembrerebbe sparito dalla categoria“amici” su Twitter. Mentre su Facebook l'ex Diavolita si sarebbe lasciata andare ad un lungo sfogo sulle delusione dell'amore: “Devo imparare a non amare più così e a farmi scivolare addosso tutto“.



Catavolo intanto posta sul suo social scatti dal Brasile, da solo e un cartello su cui campeggia l'ironica scritta:”E' bello essere single. Vuoi mangiare? Ordini una pizza. Vuoi uscire? Vai al cinema. Vuoi fare sesso? Ordini un'altra pizza”.

Ironia da comico, con un briciolo di verità? Nessun commento ufficiale e nessuna dichiarazione.



Del resto prima di annunciare pubblicamente la sua relazione con Catavolo la Toniolo ha aspettato quasi sei mesi. Se la sua love story fosse giunta davvero al capolinea, lo sapremo tra un bel po' di tempo. Lei nel frattempo non sembra per nulla turbata. Sentimentalmente non si può dire una donna fortunata, ma negli scatti social in cui posa per vari marchi di cui è testimonial, sprizza di felicità. Di nuovo single e... soddisfatta?