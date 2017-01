Melita Toniolo, A.A.A. fidanzato cercasi

15:10 - "Sorridi. Sorridi sempre perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Forse nessuno. Ma tu ridi lo stesso...". In bikini, bellissima e sexy Melita Toniolo lancia il suo SOS da Forte dei Marmi: A.A.A. fidanzato cercasi.

La sensuale ex gieffina sembra destinata a restare single. Anche la sua love story con Andrea Catavolo parrebbe essere naufragata, dopo pochi mesi. Ma la ex Diavolita non si arrende. In bikini mozzafiato sfoggia le sue curve e il suo sorriso, piena di ottimismo e speranze per il suo futuro sentimentale. Poi tra le righe lancia il suo messaggio social. Possibile che nessuno si accorga di lei?