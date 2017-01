19 giugno 2014 Melissa Satta vola in Brasile: Rihanna ha messo gli occhi su Kevin Prince Boateng Un cinguettio della cantante delle Barbados diretto al fidanzato dell'ex velina Tweet google 0 Invia ad un amico

13:08 - Melissa Satta è pronta per partire per il Brasile e correre sugli spalti a tifare il Ghana nella partita che lo vedrà impegnato sabato pomeriggio contro la Germania. Del resto da quando Rihanna ha “socialmente” messo gli occhi su Kevin Prince Boateng, la ex velina ha un motivo in più per volare dal fidanzato.

“Credo proprio che tiferò per il Ghana oggi” ha cinguettato l'altro giorno la cantante delle Barbados che non è nuova ai messaggi provocatori su Twitter. Postando una foto del Boa e facendo partire un tam tam mediatico: “Rihanna vuole rubare Boateng alla Satta”. Melissa, mamma da due mesi del piccolo Maddox, non sembra affatto preoccupata e prepara con tutta calma la sua valigia pronta a raggiungere il fidanzato. Lui non risponde alla provocazione e si prepara a dare soddisfazioni in campo alla sua Meli.



Il cinguettio di Rihanna, invece, non ha portato bene: nella prima sfida mondiale la nazionale ghanese ha incassato due gol. Non è andata meglio a un altro “calciatore del cuore” della cantante, Cristiano Ronaldo. Qualche tempo fa Rihanna aveva dichiarato la sua ammirazione per il calciatore del Portogallo, la cui squadra ha aperto i Mondiali con una sconfitta clamorosa.