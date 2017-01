Melissa Satta trasferisce il pancione in Germania

11:10 - “Ora vi guarderò da casa aspettando il mio bimbo”. Cinguetta e si congeda dalla tv Melissa Satta. Dopo aver salutato Tiki Taka, annunciando di doversi ritirare in Germania vista la gravidanza avanzata, la compagna di Kevin Prince Boateng lancia il suo arrivederci social. Sempre attiva con i suoi tweet, ora Melissa cinguetterà da Dusseldorf. “Ci rivedremo a maggio” ha detto. La nascita del piccolo Boa è attesa per aprile.

Gambe scoperte, scosciatissima sul divanetto della trasmissione sportiva condotta da Pierluigi Pardo, la Satta sorride ma tiene stretto il pancione. Gambe accavallate e ben in vista, ma a fine serata Melissa pare stanca di starsene in quella posizione con il pupo che scalcia. Ora si trasferisce in Germania e in Italia tornerà solo dopo la nascita del suo bimbo. “E' giusto che Kevin partecipi al parto e mi sia vicino. Lui non si può muovere, quindi vado io a Dusseldorf” ha detto. E così dovremo accontentarci di seguirla via social per non perderci nemmeno un attimo di questa gravidanza.