Melissa Satta, tifo sexy per Boateng

12:48 - Sensuale, ammiccante e, finalmente, in bikini. Melissa Satta mostra le curve in Brasile mentre tifa scatenata per il suo Kevin Prince Boateng in compagnia delle altre wags. E' la prima volta, dopo la gravidanza, che l'ex velina azzarda a mostrarsi seminuda. Ma sono altre le polemiche che divampano sui social, con chi la accusa di essere una pessima madre visto che è volata ai Mondiali lasciando il bebè coi nonni a soli due mesi...

Un po', Melissa, se lo aspettava. Prima di partire per raggiungere il suo Boa in Brasile aveva cinguettato: "Tra pochi giorni parto per il Brasile!!! Andrò a fare il tifo per il mio fidanzato durante la seconda e la terza partita del girone! Maddox resterà a casa con i nonni perché è ancora troppo piccolino… Sono sicura che anche se solo per pochi giorni, sentirò tantissimo la sua mancanza!". Inutile dire che i fan si sono scatenati, tacciandola di non essere una buona madre e di preferire il lavoro alla maternità. Lei, un po' scocciata, ha ribadito di aver lasciato il suo piccolino in ottime mani, quelle di mamma Mariangela che le sta vicino fin dai primi giorni in questa sua nuova avventura.



Intanto, in Brasile, si diverte, lasciando perdere le critiche. Melissa si rilassa in piscina ma poi, quando è ora di tifare, si comporta come la migliore delle supporters: dal bikini alla maglietta, fino alle unghie, tutto riprende i colori della Nazionale ghanese dove gioca la sua dolce metà. La Satta guarda avanti e aspetta un gol per poi tornare a casa dal suo piccolino...