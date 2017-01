Melissa Satta, shopping a Milano con l'ovetto sotto braccio

10:24 - Shopping in centro in tenuta sportiva e via di corsa con il piccolo Maddox sotto braccio. Melissa Satta, da quando è tornata a Milano, ha ripreso i suoi giri per negozi, i suoi allenamenti e soprattutto i selfie per i follower. Leggings neri, scarpe da ginnastica e tshirt, la compagna di Kevin Prince Boateng porta a spasso il suo piccolo nell'ovetto, ma quando sale in auto... si attacca al cellulare.

In formissima e di gran lena, Melissa si aggira per il centro della città tenendo l'ovetto con il piccolino sotto braccio. Una bella faticaccia che la ex velina sembra affrontare con grande stile. Per nascondere Maddox dai flash la Satta gli ha messo una copertina azzurra sotto la quale si intravedono solo i piedini avvolti dai calzini grigi.



Ma quando sale in auto, Melissa si attacca subito al cellulare. Per chiamare Kevin Prince Boateng? Il calciatore dello Shalke 04 è partito per l'Olanda per raggiungere la Nazionale del Ghana in ritiro pre-mondiali. Dal suo profilo social posta scatti in pantaloncini durante gli allenamenti, ma il suo pensiero è per i Satteng a casa: “Miss my 2 baby's maddoxprince sattamelissa”.