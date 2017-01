Melissa Satta, selfie da mamma super-sexy

12:05 - Una mamma dolce e premurosa di giorno, una pantera sexy di sera. Ritornata Dusseldorf, dopo la lunga vacanza in famiglia in Sardegna, e ricominciati gli impegni in tv con Tiki Taka, Melissa Satta è tornata anche ai selfie per i follower. Dalla ginnastica alla spesa passando per le passeggiate e le coccole con Maddox. Ma oltre al lato materno, l'ex velina mostra quello più sensuale con i suoi outfit più fashion.

“Metto via i vestitini di #maddox che ormai non gli stanno più....li conservo per il prossimo” aveva cinguettato qualche giorno fa facendo pensare subito a una seconda cicogna in arrivo. Del resto sia lei che il compagno Kevin Prince Boateng non hanno fatto mai mistero di desiderare una bella famiglia numerosa.



“Pilates time” dice mostrandosi sportiva e perfetta. E' tornata in formissima e pronta per una nuova stagione tv. A Tiki Taka, negli studi milanesi di Mediaset, ha sfoggiato gambe chilometriche e una décolleté invidiabile, ma quando è tornata in Germania ha rimesso i leggings e le maglie sportive per dedicarsi alle corse col passeggino insieme a Maddox. Insomma la Satta nella doppia versione mamma-sexy incanta i follower che pendono dai suoi cinguettii.