Melissa Satta, prove di mamma e pancino

10:00 - Prove di mamma per Melissa Satta in attesa di un bimbo dal suo Kevin Prince Boateng. A Pitti Bimbo la showgirl, bellissima e in perfetta forma, sfoggia il suo pancino al quinto mese e coccola teneramente un orsacchiotto.

Il bebè dovrebbe nascere in maggio ma per i due futuri genitori è già tempo di preparativi. Pochi giorni fa Meli e il Boa, di passaggio a a Milano, hanno cominciato a visitare negozi di articoli per bambini e intanto il pancino della Satta cresce e a a Pitti Bimbo non è passato inosservato a nessuno.



In pieno trasloco in quel di Duesseldorf, dove i due piccioncini hanno trovato casa, Melissa e il suo Kevin non possono stare lontani da Milano e dall'Italia. E nel capoluogo lombardo pare che, per fare spazio al nuovo piccolo Satteng, si stia già parlando dell'acquisto di un appartamento più grande. Insomma prove di mamma, ma anche prove di famiglia... in allargamento.