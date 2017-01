6 maggio 2014 Melissa Satta, prima passeggiata al parco con Maddox Prince Boateng L'ex velina continua la sua avventura da "mamma" tra selfie allo specchio e uscite con il piccolo di casa. Aspettando di rientrare a Milano... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:48 - Prima passeggiata per Maddox Prince Boateng nei boschi di Dusseldorf. Ad accompagnarlo mamma Melissa Satta che regala un'istantanea del suo piccolino immerso nel verde della natura. Le prime settimane sono passate, baby Boa cresce e l'ex velina inizia a sentire la mancanza di Milano e della sua vita "mondana". Non si perde d'animo, però, e si gode le gioie della maternità immortalando le manine del suo bebè, avvolto in una morbidissima copertina...

Niente foto che lo ritraggono in viso, di Maddox abbiamo solo dettagli. Una manina, il passeggino, i vestitini... Melissa protegge il suo primogenito come solo una mamma può fare, sicura che ci sarà tempo per esporlo ai flash dei fotografi.



Intanto papà Kevin Prince continua a giocare nello Schalke 04 e, tra massaggi e preparazione atletica, appena può corre dalla sua famiglia. Le foto di Melissa, bellissima e addormentata, sono postate proprio dal calciatore che cinguetta innamorato le dichiarazioni per "Mamma Satteng".