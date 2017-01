Melissa Satta, prima giornata da mamma

11:16 - "Just had lunch...now sleeping!!", Maddox ha appena mangiato e ora sta dormendo. Kevin Prince Boateng posta nuovi scatti del piccolo appena nato. Eccolo tra le braccia di mamma Melissa Satta e poi il suo braccino sottile, che sta tra le dita del papà. Immagini pieni di dolcezza e amore che il calciatore vuole condividere con i suoi follower.

Maddox è nato da pochi giorni, una gioia infinita per tutti, come ha comunicato Boateng stesso sui social, subito dopo il parto della sua compagna, dando l'annuncio e condividendo uno scatto del piccolo con un braccialetto al polso con la scritta "Boateng".

Nella stanza d'ospedale intanto, insieme a Melissa c'è Simona Salvemini, grande amica della showgirl sarda, che non si è voluta perdere un istante del magico momento.

"La mia compagna di stanza" si legge sull'Instagram della Satta, che posta una foto dell'amica sdraiata su un letto. Poi riecco la Salvemini con Maddox in braccio: "Averti tra le braccia, sentire il tuo respiro...sensazioni uniche!".