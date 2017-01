Melissa Satta, la pancia cresce

12:43 - Il conto alla rovescia è cominciato e la pancia cresce. Ad aprile Melissa Satta diventerà mamma per la prima volta e le sue forme sono sempre più arrotondate. Niente più voli aerei per Milano, almeno fino a dopo il parto, ma allo stadio per fare il tifo al suo Kevin l'ex velina non rinuncia...

"We are coming to the stadium", cinguetta Melissa dal corridoio della nuova casa a Duesseldorf, una giacca nera di lana addosso, la mano sotto la pancia nel classico gesto da futura mamma e il cellulare in mano per un selfie allo specchio. Incinta e bellissima. In queste ultime settimane la showgirl è apparsa più splendente e radiosa che mai ma soprattutto innamoratissima del suo Boa, che sul suo profilo social posta scatti tenerissimi insieme alla sua donna: "Amazing woman", donna meravigliosa, la definisce. Il piccolo Satteng in arrivo ha consolidato il loro amore e l'altare è sempre più una certezza.