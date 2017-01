Melissa Satta - Kevin Prince Boateng, una barca per due e tanto romanticismo

11:39 - Il bikini, ormai, è sdoganato e pazienza se ha ancora due chiletti in più che non riesce a perdere. Melissa Satta in vacanza con Kevin Prince Boateng in Sardegna ha deciso di smettere di preoccuparsi e di mostrarsi in tutta la sua bellezza. La maternità le ha lasciato qualche dolce imperfezione ma è solo questione di tempo... E lei non vuole certo rinunciare alla tintarella. Eccoli in barca insieme, più innamorati che mai.

Dopo essere stati paparazzati al largo, questa volta i due piccioncini postano i loro scatti direttamente sui social. Abbracciati, innamorati e divertiti, come dimostra la foto che vede Melissa intenta a fare una boccaccia al suo fidanzato. Si era parlato di nozze imminenti ma l'unica cerimonia vicina e prevista è il battesimo di Maddox. Il loro bambino, infatti, è la cosa più importante in questo momento, "Le nozze saranno nel 2015, a fine Campionato - racconta Boateng a Gente - Quest'anno abbiamo già avuto una grande emozione, la nascita di nostro figlio. Vogliamo dedicarci a lui, vederlo crescere e godere dei suoi progressi".



Intanto, però, si rilassano in Sardegna, a casa di Meli, dove tra una gita in barca e un pranzo tra amici, i due sembrano vivere davvero un momento felice. Niente a che vedere con l'inizio - piuttosto freddino - della loro storia d'amore. "Melissa ora è un po' meno ice - continua il giocatore dello Schalke 04 sul settimanale - sono riuscita a scioglierla un po', anche se l'unico che ci riesce è Maddox". L'ex velina si difende, "Avevamo gli stessi desideri ma modi e tempi diversi di esprimerli". I progetti per il futuro ora sono gli stessi: l'abito bianco e un nuovo bebè, magari una femminuccia. Per ora, però, meglio crogiolarsi al sole e godersi il meritato riposo dopo la "prima" grande fatica.