Melissa Satta-Kevin Prince Boateng, pranzo con il piccolo Maddox

11:24 - Prima o poi lo mostreranno ai fan, per ora però del piccolo Maddox, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng offrono solo scorci e particolari, una manina, la carrozzina al parco... Come in questo ultimo scatto social, dove i Satteng si fanno immortalare a pranzo: "Lunch-mode with the FAM", cinguetta il Boa. Melissa ha il bebè tra le braccia e sorride serena. Il sorriso delle mamme soddisfatte.

Ha quasi un mese il piccolo Maddox e per i Satteng la nuova vita a tre sembra procedere senza intoppi. Meli ha ricominciato a postare selfie in abbigliamento casual e sportivo, intervallati da qualche scatto in cui si intravede il bebè o da particolari che rimandano a lui.



Il Boa continua i suoi allenamenti e le sue partite nel Schalke04 e appena può fa il papà e il marito dolce e premuroso, come quando posta lo scatto della sua compagna addormentata e cinguetta: "Mamma SATTENG is tired". Una happy family che non fa una grinza, e adesso manca solo la presentazione ufficiale del baby Prince al grande pubblico!