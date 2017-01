Melissa Satta incinta: "Ho preso solo 2 chili"

10:53 - Sarà mamma per la prima volta in aprile, intanto si è trasferita in Germania per stare accanto al fidanzato calciatore Kevin Prince Boateng. Chissà se in due mesi riuscirà a metter su qualche chiletto, visto che nonostante la gravidanza, Melissa Satta ha preso solo due chili. “Colpa della vita movimentata: invece di prendere peso, l'ho perso. Gli unici chili che ho messo su sono andati al bambino” spiega al settimanale Nuovo.

Insomma il fisico asciutto e perfetto dell'ex velina è rimasto intatto. “Probabilmente è stata la reazione del mio corpo, che è sempre stato magro e atletico. Però ho ancora un paio di mesi per recuperare...” aggiunge la compagna del giocatore dello Shalke 04.



La gravidanza non è stata programmata e per Melissa tutto è filato liscio. “Faccio quello che mi sento e il mio corpo ha reagito ottimamente fin dai primi giorni. Forse perché sono giovane oppure semplicemente perché sono serena” ha detto la Satta.



i programmi da mamma sono già ben impostati e la ex velina ha le idee chiare: “Mi prenderò soltanto un mese per organizzare e impostare la nuova vita da mamma. Ho la fortuna di non avere orari da ufficio, quindi cercherò di gestire tutto nel migliore dei modi”. Nemmeno le notti in bianco la spaventano: “Mia nipote per esempio ha sempre dormito come un ghiro. Però non so nulla di bambini...”.