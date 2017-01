Melissa Satta ha detto addio agli ultimi due chiletti in più

10:25 - Melissa Satta ha vinto la sfida dei chili in più. Qualche mese fa aveva confessato a Tgcom24 di stare lottando "per perdere gli ultimi due malefici chili" e, a giudicare dai recenti scatti in bikini, c'è riuscita. Pancia piattissima e addominali scolpiti, le vacanze in Sardegna hanno giovato all'ex velina che oltre alla tintarella ha riconquistato anche la forma fisica...

Insieme a Kevin Prince Boateng, anche se solo virtualmente visto che il giocatore è impegnato ad allenarsi per lo Schalke 04, ha festeggiato il quarto mesiversario di Maddox con una foto e un cinguettio da vera mamma innamorata:"Oggi sono 4 mesi che viviamo la cosa più bella che abbiamo fatto io e @prince09_ buon complimese #maddoxprince we love u! 15.04.2014 #4mesi".



Ma quello che balza agli occhi dei suoi follower non è certo la dolcezza nei confronti del suo piccolino quanto la bellezza delle sue curve. Dopo scatti "casti" con la pancia spesso coperta in attesa della tonicità giusta, Melissa finalmente si scopre. Micro-bikini e seno in primo piano, abbronzatura perfetta e addominali d'acciaio, la futura sposa del Boa è ritornata in ottima forma. A goderne, per ora, ci sono solo le amiche...