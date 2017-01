Melissa Satta festeggia i primi 2 mesi di Maddox

09:56 - Dopo la manina, il piedino, la tutina, ecco la bocca e la guancia di Maddox Prince Boateng. Melissa Satta e Kevin centellinano le immagini social del loro piccolo, ma poco alla volta lo mostrano ai loro follower. Festeggiano i primi due mesi del loro piccolino e postano foto tenere. Il calciatore, impegnato nelle prossime ore con la Nazionale del Ghana, pubblica la foto di mamma e bebè appena nato, Melissa risponde con un visino paffuto.

Sono appena passati due mesi dalla nascita di Maddox, ma Melissa si è perfettamente calata nei panni da mammina. A Tgcom24 che l'altra sera l'ha incontrata a Convivio a Milano, ha detto di avere una vita diversa e un doppio lavoro, notte e giorno per gli impegni tra una poppata e l'altra con il piccolo.



Kevin, impegnato sul campo, ancora non si è potuto godere in pieno la vita da papà, ma a partite finite si dedicherà completamente al figlio. Per ora sfoga tutta la sua gioia postando foto e messaggi dolci: “La cosa più importante nella vita sono i bambini”.