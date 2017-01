Melissa Satta e Maddox escono dall'ospedale

14:20 - Melissa Satta e il piccolo Maddox hanno lasciato l'ospedale di Dusseldorf. “Finalmente a casa” cinguetta la compagna di Kevin Prince Boateng mostrando la manina del bambino, steso nella carrozzina con la copertina bianca a coprirlo. E' l'ultima istantanea di una maternità vissuta in maniera molto “social”. Meli ha tenuto aggiornati i follower sulla gravidanza, il parto e ora le giornate con il piccolino.

Tra manine in primo piano, braccialetti personalizzati e corredino i fan possono sbirciare il piccolo Maddox accrescendo la loro curiosità di vederlo. Scatto dopo scatto ecco l'album dei Satteng nell'ultima settimana. Dalla cena pre-parto all'arrivo in ospedale, passando per le prime immagini del neonato a quelle della neomamma. “Quest’anno per me sarà una Pasqua davvero speciale… è la prima che passerò con il mio baby, la famiglia Satteng cresce!” ha scritto la ex velina sul suo sito.