Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, un jet privato da 15mila euro

10:37 - Melissa Satta e Maddox Prince Boateng sono arrivati a Milano settimana scorsa. Per trasferirli da Dusseldorf in Italia Kevin ha noleggiato un jet privato. Il necessario per poter portare tutti i bagagli della famiglia Satteng, visto che all'aeroporto Ata si sono presentati con una montagna di valigie. Griffatissime ovviamente. Come testimoniano le foto di Novella. Prezzo del volo? 15mila euro.

Il calciatore dello Schalke04 dopo aver organizzato un party per dare il benvenuto al piccolo di casa, a fine campionato, ha deciso di tornare nel Belpaese con tutta la famigliola. Così ha noleggiato il jet. Una bella spesa, ma con quel che guadagna il Boa poteva certo permettersela pur di far viaggiare la Satta e il bambino in tutta comodità. All'arrivo una valanga di bagagli da scaricare.



L'album del soggiorno italiano dei Satteng è già arrivato sui profili social della coppia: dalla gita al Lido di Baveno alla partita del Milan passando per i playoff dell'Armani Milano di basket, il parrucchiere, i selfie con le amiche, le coccole in casa, la passeggiate al parco e lo shopping.