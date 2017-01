12 marzo 2014 Melissa Satta e Kevin Prince Boateng innamorati allo zoo Il pancione dell'ex velina cresce e, tra feste di compleanno e visite di amiche, la vita a Dusseldorf è sempre più familiare... Tweet google 0 Invia ad un amico

11:27 - Dopo il malore di qualche settimana fa Melissa Satta ha deciso di rimanere in pianta stabile a Dusseldorf, almeno fino all'arrivo del piccolo Boa. Parto previsto per il 20 aprile, in Germania, dove gioca papà Prince. La pancia cresce e la velina sfoggia le sue nuove curve con sensualità anche quando, leggings e maglietta, è allo zoo in compagnia del suo fiancée. A lei, la gravidanza, dona...

Ormai il menage familiare è consolidato. Non mancano nemmeno le amiche in trasferta. Come l'ex gieffina Simona Salvemini che si reca spesso nella villa dei Satteng per fare visita all'amica del cuore. Anche se, bisogna dirlo, la coppia sembra vivere una vera e propria luna di miele. Lui si divide tra allenamenti, partite e momenti di relax con la sua Meli. Lei, per non essere da meno, tra pilates - con cui si mantiene in forma perfetta anche in questo momento delicato - e shopping, cucina piatti prelibati per la sua dolce metà. Per il compleanno del Boa, qualche giorno fa, ha preparato il suo dolce preferito: il tiramisù. Candeline e foto social di rito, il giocatore dello Schalke 04 ha cinguettato visibilmente emozionato "Fantastic bday yesterday...thanks to my baby @sattamelissa!! Love u baby...".



Insomma, in attesa di diventare mamma di un bel maschietto l'ex velina non trascura l'uomo che l'ha fatta innamorare e con il quale sta vivendo la più bella delle storie d'amore. Proprio come in una favola...