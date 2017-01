22 gennaio 2014 Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, il bambino sarà tedesco La coppia ha scelto la clinica in Germania dove la ex velina darà alla luce il figlio Tweet google 0 Invia ad un amico

10:38 - Boateng junior sarà tedesco. Melissa Satta partorirà in Germania a fine aprile. A rivelarlo è il settimanale Chi che svela che la compagna di Kevin Prince metterà al mondo il suo piccolo nella clinica tedesca di fiducia della famiglia di Boateng, dove già era nato il primogenito del calciatore dello Shalke 04.

Intanto Melissa cinguetta postando su Instagram una pioggia di selfie. Negli ultimi scatti la si può ammirare con il nuovo taglio di capelli e un tocco di colore glam e, anche questa volta, come accadde per Belen, arrivano le critiche dei followers per l'uso della tinta in gravidanza. Ma altrettanto prontamente arrivano le spiegazioni dei parrucchieri che confermano che oggi si usano colorazioni cosmetiche non pericolose per i bebè.



E poi ci sono i primi piani sulle unghie che la ex velina ama pitturare ogni giorno di un colore diverso. E gli outfit usati in tv. Insomma pancione ben nascosto da occhi indiscreti sui social, ma largo alle immagini mezzo busto per la futura mamma che mantiene un'ottima forma.