Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno battezzato il piccolo Maddox

09:16 - Si sposeranno l'anno prossimo, ma intanto hanno fatto le prove generali in Sardegna con il battesimo di Maddox. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno festeggiato il loro bimbo con una cerimonia nella chiesa di Stella Maris, tra amici e parenti. Padrino del bimbo Riccardo Satta, fratello dell'ex velina, e madrina l'amica della coppia Simona Salvemini.

Camicia in seta bianca per la Satta, capelli raccolti in una elegante treccia e trucco perfetto, e per la Salvemini, emozionata e felice dell'importante compito assegnatole da Meli e Boa. Il momento dell'immersione nell'acqua benedetta è stato immortalato dalla coppia e regalato ai followers in un vedo-non vedo che ha incuriosito il web.



Poco dopo la coppia ha fotografato la famiglia felice nella villa in Sardegna circondata dagli amici. “Una bella macchinata” cinguettano le amiche di melissa pronte per godersi le vacanze e il mare. “Una lunga giornata... speciale e piena di emozioni” l'ha definita la ex velina al termine della cerimonia per il suo piccolo Maddox e della festa.



Ora dopo le prove generali il prossimo appuntamento è con le nozze dei Satteng. In Sardegna nel 2015. “Sarà una cerimonia tradizionale, in chiesa. Con l’abito bianco. Qui in Sardegna, perché è il posto più bello del mondo. Poi seguirà una festa con gli amici. Le nostre nozze le immaginiamo così. Ma c'è ancora tempo per organizzarle. Saranno nel 2015, a campionato finito, quindi tra giugno e luglio” aveva anticipato la coppia al settimanale Gente.