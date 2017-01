Melissa Satta... cresce e non sta più nei jeans

13:55 - “La pancia cresce e i jeans non si chiudono” cinguetta Melissa Satta da Dusseldorf dove ha iniziato il conto alla rovescia per il piccolo Satteng che nascerà attorno al 20 aprile. La showgirl fa un selfie mostrando i sui shorts coloratissimi. Stessa posa e stessa scenografia degli scatti con cui delizia i followers da settimane. In attesa del parto non resta che osservare le sue curve sempre più dolci.

E dell'imminente maternità, la Satta racconta a Diva e Donna: "Sono realista. Secondo me è meglio se il bimbo all'inizio sta con mia madre piuttosto che con me ... Soprattutto quando dovrò preparare le pappine. lo non so bene che cosa si deve fare ... Ammetto che ogni tanto ho un po' di paura, ma poi penso che ce l'hanno fatta tutte: anzi, sono sicura che non appena lo vedrò, verrà fuori tutto il senso materno che è in me". Ed è pronta anche a una breve sosta dallo showbiz: “Quello di cui bisogna essere consapevoli è che a livello lavorativo dovrai un po' rallentare ma alla fine sarà solo per un periodo”.