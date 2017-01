Melissa Satta: "Aspetto un maschietto"

13:28 - Melissa Satta ha annunciato a "Verissimo", nella puntata che andrà in onda sabato 11 gennaio, di essere in dolce attesa di un bel maschietto. Lei e il compagno Kevin Prince Boateng non hanno però ancora le idee ben chiare sul nome. "E' difficile trovare un nome che vada bene in Italia, in Germania e anche in America" ha spiegato. Ma non è l'unica novità per i Satteng, nell'aria si inizia infatti a sentire profumo di fiori d'arancio.

Nessuna data ufficiale per le nozze, anche se a Silvia Toffanin la showgirl confida: "Probabilmente nel 2015, non so ancora quando, ma ci stiamo pensando. Sicuramente lo faremo nella chiesetta in Sardegna dove sono stata battezzata e cresimata".