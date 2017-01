Melanie Griffith divorzia da Antonio Banderas

13:57 - Melanie Griffith ha presentato istanza di divorzio da Antonio Banderas. Lo rende noto il sito di gossip americano Tmz. Secondo i documenti legali, l'attrice americana ha citato differenze inconciliabili come motivo per porre fine il suo matrimonio che andava avanti da ben 18 anni. Dalla relazione è nata Stella, la loro unica figlia diciottenne.

Secondo le fonti vicine alla coppia si tratterebbe di un divorzio amichevole. Nelle carte presentate, l'attrice ha chiesto la custodia della figlia (che diventerà maggiorenne a settembre) e la possibilità che resti a vivere con lei. La Griffith ha inoltre chiesto l'assegno di mantenimento per lei in quanto ex (anche se non ancora ufficialmente) coniuge.



Si tratta del quarto divorzio per lei, dopo le nozze doppie con Don Johnson e quelle con Steve Bauer; mentre per Banderas è il secondo dopo la fine del matrimonio nel 1995 con l'attrice Ana Leza.