26 luglio 2014 Meglio boxer o slip? L'estate è arrivata e anche gli uomini sfoggiano il loro lato migliore Da Antonio Conte a Stefano De Martino, i vip al mare sono tutti da guardare...

11:00 - Chi l'ha detto che le protagoniste dell'estate sono solo le donne? In spiaggia, baciati dal sole, scendono anche gli uomini e per non essere da meno sfoggiano mise un po' esagerate. Ne sa qualcosa Antonio Conte che, in vacanza con la moglie, ha indossato un paio di slip decisamente minimal. E non è il solo. Da Bob Sinclair a Costantino Vitagliano, ecco gli uomini che renderanno bollente l'estate.

Tatuatissimi, fisicati e vanitosi due ex tronisti come Costantino Vitagliano e Daniele Interrante. Mentre il primo regala selfie dove mette in mostra i suoi costumi striminziti, l'altro preferisce le uscite ufficiali. Eccolo, infatti, all'Alassio Beach Festival in compagnia della sua fidanzata, Francesca De Andrè, con un pantaloncino militare che mette in mostra tutti i suoi muscoli.



Conte, però, non è l'unico sportivo a divertirsi sul bagnasciuga anche se il suo costume è sicuramente quello più audace. In spiaggia in tenuta "da mare" ci sono anche Mario Balotelli, boxer con fantasia agressive, Alessandro Matri in panciolle ad Ibiza e Andrea Pirlo, in vacanza con i figli. I ritiri calcistici si avvicinano ed è meglio arrivarci con la giusta tintarella.



Sfida aperta tra i cognati Stefano De Martino e Francesco Monte. Mentre il fidanzato di Cecilia Rodriguez si limita ad un costume con una fantasia classica, il marito di Belen esagera e provoca... Tra pantaloncini bianchi e slip attillati, i gioielli di famiglia sembrano essere ormai una cosa pubblica. Infine, sempre in onore del clima "mundialao" il dj Bob Sinclair regala ai suoi fan un selfie delle sue parti intime fasciate dalla bandiera del Brasile. Anche se il gesto non ha portato molta fortuna ai Carioca, le fan sembrano aver apprezzato il primo piano... intrigante. Le donne sono avvisate, quando si tratta di mostrarsi anche gli uomini sanno il fatto loro!