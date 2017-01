Max Biaggi ed Eleonora Pedron, crisi superata

09:48 - Max Biaggi ed Eleonora Pedron, una coppia da mille colori, difficili da separare. Così la ex Miss Italia racconta a Domenica Live la ritrovata serenità con il campione di motociclismo. Dopo i momenti di crisi, i due hanno saputo guardarsi in faccia e affrontare i problemi, così li hanno risolti e ora sono più felici che mai. “Non ci siamo mai persi completamente” ha detto Eleonora.

La bellissima showgirl 31enne nel salotto di Barbara d'Urso si è lasciata andare alle confidenze: “Quando trovi la persona della tua vita, è come mescolare due colori, è difficile poi separarli. Ci siamo accorti entrambi che avevamo veramente tutto. Abbiamo una famiglia bellissima, due bambini splendidi, non ci mancava nulla. Nella vita di coppia, ad un certo punto, quando un rapporto è così perfetto, arriva un momento in cui cerchi di evitare questa perfezione ma alla fine hai di fronte a te quello di cui ha bisogno. E’ lì, ed è tutto. Lo abbiamo capito e siamo sereni. L’importante è arrivare a capire questo. E ora sono felice”.



Del resto anche Max aveva fatto capire ai suoi followers che in famiglia era tornato tutto come prima.“A volte non servono parole” cinguettava qualche giorno fa Max Biaggi postando l'immagine che lo ritraeva con la bella Eleonora sulle gambe. E ancora “Noi... serenità... Che bella Ele...” scriveva qualche settimana prima mostrando la foto della coppia felice e innamorata. La Pedron e Biaggi, chestanno insieme da una decina d'anni, hanno due figli: Ines Angelica, 5 anni, e Leon Alexander, 4.