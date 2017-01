Maurizia Cacciatori gioca da mamma

10:52 - Vi ricordate la sexy pallavolista che posava su Playboy e si faceva notare in campo non solo per le sue doti sportive? Ecco la bionda Maurizia Cacciatori, classe 1973, posare in vesti da mamma con la famiglia. L'abbiamo vista al Pitti Bimbo di Firenze, struccata, senza tacchi, con abbigliamento casual sportivo, ma bellissima e felice con il compagno e i suoi due figli.

Non gioca più e non si spoglia più per le riviste patinate, ora Maurizia gioca la sua partita più bella in famiglia. Cinguetta su Twitter e posta le immagini dei bambini pensando a vestitini, scarpine, giochi e impegni da mamma. Compagna di Francesco Orsini, ex giocatore di basket, ammette che nei suoi pensieri c'è un terzo figlio. Un vero impegno da campionessa!