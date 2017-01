Massimiliano Rosolino balla con una sexy mora sconosciuta

11:33 - Mentre Natalia Titova (40 anni) fa prove di ballo a Roma, sul set della nuova edizione di "Ballando con le stelle", il compagno Massimiliano Rosolino (36 anni) balla in discoteca in Sardegna avvinghiato ad una mora sconosciuta. Un tuca tuca molto "intimo", come mostrano gli scatti di Novella 2000, con una sensuale partner a pancia scoperta...

In vacanza in Gallura con le due figlie e alcuni amici l'ex nuotatore, oro olimpico a Sydney nel 2000, si scatena in pista, usando a dire il vero più le mani che i piedi, ma mettendo in pratica gli insegnamenti di Natalia.

Con la ballerina russa infatti Rosolino partecipò al talent "Ballando con le stelle" nel 2006 e in quell'anno i due si innamorarono perdutamente l'uno dell'altro. Quando il gatto non c'è però i topi ballano e mai come questo caso il detto sembra azzeccatissimo. L'ex atleta azzurro, in mancanza della compagna e partner nella vita oltre che di ballo, non si perde d'animo e con la brunetta tutta pepe dà prova delle sua abilità da ballerino e di latin lover.