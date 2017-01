Martina Stella sfila sulla passerella con le spose... ma non in bianco!

11:41 - Non è social ed è poco mondana, per questo Martina Stella non riempie il web e le pagine rosa. Della sua vita privata si sa solo che è una mamma felicissima, per il resto è lavoro. Schiva e riservata, è abituata a centellinare le sue apparizioni. L'altro giorno però ha sfilato per una maison che fa abiti da sposa e i flash erano tutti per lei: incantevole e in gran forma. Ma rigorosamente non bianchi. Scaramanzia?

Martina ha sfilato sulla passerella e ha scelto due abiti eleganti della collezione, ma colorati. Il primo lungo e rosa, le ha lasciato le spalle scoperte. Il secondo in verde, ancora più sensuale e seducente. Ma niente bianco. Per scelta. Che sia una mossa scaramantica in attesa del suo sì?



Ventinove anni e mamma di Ginevra, la Stella sta vivendo un momento di grande serenità: forma fisica al top e grandi sorrisi davanti ai flash.