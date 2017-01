Martina Colombari troppo magra? "Assurdo"

10:23 - “Un corpo magro non è sinonimo di malattia. Cerchiamo prima di essere sani, di corpo e di mente” cinguetta indispettita Martina Colombari. Negli ultimi giorni ha postato sul suo profilo social l'immagine delle sue gambe nude con gli shorts e i follower si sono scatenati nei commenti. Negativi. In tanti l'hanno accusata di essere troppo magra. Lei ha replicato secca: “Leggo commenti assurdi”.

La ex Miss Italia per mettere a tacere chi le consigliava di mangiare un po' di più scatta due istantanee in cui mostra la sua gamba: “Foto A gamba appoggiata, foto B gamba sollevata”. Per dimostrare come possa cambiare la circonferenza della coscia a seconda della posizione in cui ci si trova e di conseguenza come l'effetto magro possa essere differente. Messi a tacere i follower, Martina Colombari si gode le vacanze nella sua terra, in Romagna. Sulla spiaggia mostra il suo fisico asciutto in bikini, le corse con le amiche sulla battigia, i giochi e il relax con il figlio Achille. E, perché no, anche una sosta in piadineria.