Martina Colombari nuda su Instagram

16:59 - Nuda in camerino mentre si infila le calze a rete. Martina Colombari sceglie uno scatto sexy da postare sul suo profilo Instagram, ma poi frena e copre tutte le nudità con una stella gigante gialla. Ai fan non resta che immaginare il corpo sinuoso e perfetto che si nasconde dietro quel paravento colorato che toglie la visione intrigante, ma apre molti scenari alla fantasia. In scena a teatro la ex Miss Italia si scatena.

Dal 2004 è sposata con l'ex calciatore Billy Costacurta ed ha un figlio Achille, ma ha confessato che ne vorrebbe presto un secondo. Un passato da reginetta d'Italia, una carriera davanti all'obiettivo e alle telecamere, un fisico da sballo, la Colombari da qualche tempo ha aperto un profilo social che tiene ben aggiornato con immagini che stuzzicano. Proprio come l'ultima in cui si posta senza veli, salvo poi coprire tutto con una stella. Sarà stato Billy a imporle la censura? “Tra noi c’è una grande solidità. Abbiamo screzi come ogni coppia, ma niente che metta in discussione la relazione. - confida la showgirl al settimanale Grazia - E poi abbiamo sempre mantenuto la nostra individualità. A pranzo, lui mangia sempre a casa e io mai. Faccio altre cose. Ma non si offende. La sera, però, lavoro permettendo, alle sette e mezzo siamo a tavola”.



Martina è in tour per l’Italia con lo spettacolo musicale The Best of Musical, dove recita la parte di una mamma. E dopo Achille vorrebbe un secondo figlio: “Ora che è grande, Billy (il marito Costacurta, ndr) e io ci stiamo provando. Voglio un altro figlio e non mi importa se saranno due figli unici, visto che Achille ha nove anni”. E se arrivasse una sorellina? “Sarebbe Penelope”, conclude.