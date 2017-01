14 agosto 2014 Mario Gomez con Carina in topless ha vinto i suoi Mondiali... in famiglia Il bomber si gode la sua sexy compagna a Formentera e dimentica il Brasile mancato Tweet google 0 Invia ad un amico

11:19 - Tintarella bollente a Formentera per Mario Gomez, bomber tedesco della Fiorentina, con tanto di panorama mozzafiato sul topless da schianto della fidanzata, la modella tedesca Carina Wanzung. Il calciatore si gode il décolleté della sexy compagna e gli ultimi scorci d'estate prima dell'inizio del Campionato, come mostrano gli scatti di Donna al Top.

La scorsa stagione non si può classificare come la migliore per l'attaccante viola, che non è stato convocato per i Mondiali, vinti, beffa del destino, proprio dalla sua Germania. Ma lui non si è per nulla abbattuto e si gode la sua personale vittoria accanto alla biondissima e splendida Carina, che sfoggia un topless da dieci e lode sulla spiaggia di Formentera. L'occasione mancata dei Mondiali Gomez pare averla già dimenticata. In acqua con la compagna fa l'eroe cacciando meduse e per Carina lui è proprio un vero campione.