Mario Goetze, che sedere... Mondiale!

12:53 - Dopo il gol decisivo per la vittoria della Germania ai Mondiali Mario Goetze cala le braghe. Letteralmente parlando. Il giovane calciatore (22 anni) infatti è stato immortalato da Novella 2000 sedere al vento, mentre risale sulla scaletta di una barca dopo un tuffo a Formentera. Il boxer scivola giù e il suo fondoschiena resta nudo.

In vacanza con la splendida fidanzata la modella Ann-Kathrin Vida Brommel (24 anni) Goetze mostra un fisico muscoloso e un sedere da campione, che fa capolino dalle mutande cascanti del costume. Incidente di percorso, di cui il campione tedesco però non si cura. Ai Mondiali brasiliani è stato festeggiato come un eroe e agli eroi si perdona tutto o quasi. Anche una immersione nei fanghi. Dalle stelle alle stalle? Per fortuna è solo un trattamento di bellezza.