Mario Balotelli single, parte la caccia alla nuova fiamma

17:04 - Mario Balotelli torna single e parte la caccia alla nuova fiamma. L'agenzia Agipronews quota come più “probabile” un fidanzamento con Selvaggia Lucarelli (a 3,00), o con Nicole Minetti (a 10,00) e solo terza Elisabetta Canalis (a 20,00). Per Fanny i papabili su cui scommettere sono Gué Pequeno, Emis Killa e Gigi Buffon. Intanto il calciatore del Milan fa sparire dal suo profilo social le foto di coppia sottolineando la rottura.

E' stata proprio l'eliminazione dei ritratti felici e romantici della coppia a sottolineare l'aria di crisi tra l'attaccante rossonero e Fanny. I due del resto hanno alternato durante tutta la loro storia momenti felici ad altri più burrascosi. Dalle promesse d'amore eterno all'addio il passo è stato breve e l'inversione di rotta altrettanto. Nessuna comunicazione ufficiale ma un gesto “social” abbastanza palese pare mettere la parola fine alla love story.



E così mentre nel mondo di calcio si ipotizza una partenza di Balo da Milano in direzione Napoli, proprio nella città in cui vivono Raffaella Fico e la bambina Pia, si scatenano anche i bookie. Difficile puntare sul ritorno di fiamma con la showgirl napoletana, offerto a 30,00.



In lista alle “promesse spose” ci sarebbe un'improbabile Selvaggia Lucarelli. La replica della blogger non si fa attendere e ironica cinguetta: “La Gazzetta mi dà come possibile nuova fidanzata di Balotelli con la Minetti e la Canalis. Chi devo querelare???”