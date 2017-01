Mario Balotelli pronto per test del dna

12:52 - Scatta l'ora della verità per Mario Balotelli. Il calciatore del Milan, nei prossimi giorni, si sottoporrà al test del dna così da scoprire se è davvero lui il padre di Pia, la figlia dell'ex fidanzata Raffaella Fico. I risultati si sapranno a maggio e saranno presentati direttamente in tribunale. "Se sarà mia figlia farò il mio dovere di padre fino in fondo", aveva promesso Balo qualche mese fa.

La showgirl napoletana sostiene da sempre che il padre della piccola, nata il 5 dicembre 2012, sia proprio lui. I due, che da quando si sono lasciati hanno sempre parlato tramite accuse pubbliche e lettere ai giornali arriveranno, finalmente, alla resa dei conti. Per ora parlano gli avvocati. Sperando che Mario mantenga la promessa...