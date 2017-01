25 agosto 2014 Mario Balotelli, niente colpi testa: in spiaggia fa il super papà coccolandosi Pia L'ex attaccante del Milan, dopo le visite mediche per il suo trasferimento in Inghilterra, è volato a Gallipoli per fare visita alla figlia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:26 - Una volta sistemate le vicende professionali per Mario Balotelli è il momento di pensare agli affetti. Fresco di trasferimento al Liverpool, l'ex attaccante del Milan si è concesso qualche giorno di mare in spiaggia a Gallipoli in compagnia della figlia Pia.

Il giocatore ha completato le visite mediche per il suo passaggio alla squadra inglese ed è subito volato in Puglia per far visita alla figlia.



La piccola Pia si trova infatti in questi giorni in Salento per le vacanze insieme a mamma Raffaella Fico. SuperMario non si è fatto sfuggire l'occasione anche perché l'ultimo incontro con la figlia risaliva a quattro mesi fa, a Napoli.



Nelle foto lo si vede mentre la tiene in braccio come un papà forse un po' impacciato ma amorevole. Adesso potrà tornare felice in Inghilterra per firmare il contratto con il Liverpool e iniziare la sua nuova avventura.