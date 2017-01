Mario Balotelli, mano morta tra le gambe di Fanny

12:20 - Al concerto di Emis Killa, a Milano, per Mario Balotelli e Fanny Neguesha va di scena il siparietto piccante. Seduto con la fidanzata sulle ginocchia Balo allunga la mano tra le gambe della sexy modella, che sembra esprimere il suo apprezzamento con un gridolino di piacere e che ricambia palpando la coscia di lui...

Ma SuperMario non è ancora contento e come mostrano gli scatti di Chi Fanny non sembra bastargli. La musica rap gli scatena gli ormoni e il suo istinto da sciupafemmine torna prepotentemente a galla. Così, mentre abbraccia la sua compagna, non manca di lanciare uno sguardo, nemmeno tanto furtivo, alla biondina che gli sta accanto, alla quale poi sembra addirittura stampare un bacio sulla guancia. E dire che con Fanny è appena tornato il sereno, dopo l'ennesima rottura. Ma SuperMario è fatto così, un incorreggibile playboy, prendere o lasciare e la bionda modellina belga ha dimostrato più volte di non avere nessuna intenzione di lasciare. Una convenienza ci sarà...