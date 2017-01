17 aprile 2014 Mario Balotelli, la prima volta da papà: ha incontrato la piccola Pia a Napoli Il calciatore ha conosciuto sua figlia nel tribunale dei minori Tweet google 0 Invia ad un amico

18:54 - E finalmente arrivò il giorno del primo incontro tra Mario Balotelli e sua figlia Pia. E' avvenuto a Napoli, nel tribunale dei minori di Napoli, che ha messo a disposizione spazi, mezzi e struttura. La piccola è nata il 5 dicembre del 2012 dalla relazione avuta dal giocatore con Raffaella Fico e solo di recente, dopo un lungo tira e molla (e un esame del dna), è stata legalmente riconosciuta da SuperMario.

Il tribunale di Brescia, competente per la causa Fico-Balotelli, ha disposto che fosse uno psicologo a consigliare come svolgere i primi incontri tra il padre e la bambina.



L'incontro, che è durato poco meno di un'ora, è stato organizzato nel tribunale dei minori di Napoli dal momento che la piccola vive con la madre nel Casertano. Ovviamente obbche cucite da parte di tutti e Super Mario, che era arrivato per primo, ha lasciato la struttura all'interno di un furgone con i vetri oscurati. Dieci minuti più tardi è toccato a Raffaella Fico uscire, anche lei senza rilasciare commenti.