Mario Balotelli in relax: Ferrari e narghilè

16:37 - Ferrari rosso fuoco, cresta bella dritta e un narghilè in mano: ecco Mario Balotelli. Il giocatore del Milan è stato pizzicato da Novella 2000 a fumare la pipa egiziana poco prima di salire sul suo bolide. E Fanny? Niente paura, lei è a casa ad aspettarlo. Il tira e molla con la Neguesha è finito, almeno per ora, e lui si gode un po' di meritato relax.

Non c'è niente di meglio di un giro in macchina e due tiri di narghilè per distendere i nervi. Dopo l'idromassaggio vista mare post-partita, documentato con un video-selfie sul suo profilo Instagram, ecco il Balo che si gode un altro momento tutto per sé. Tra il ritorno di fiamma con Fanny e il Milan che sembra andare un po' meglio, grazie anche ai suoi gol, Mario pare aver trovato l'aplomb che gli mancava.



Merito della Neguesha o dei suoi rimedi scaccia-stress? Non si sa, anche se a giudicare dalle foto social tra lui e la modella belga è tutto rose e fiori. Scatti da piccioncini e perfino stesso look, come ogni vera coppia vip che si rispetti. La prossima partita si avvicina ma lui non sembra preoccupato: il "bad boy" sa come distendere i nervi...